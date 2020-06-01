В ВОЗ назвали шокирующую цифру больных раком через 20 лет

На Земле уже через 20 лет может произойти 60-процентный рост заболеваемости онкологическими заболеваниями.

Как пишут СМИ, данный прогноз озвучили специалисты ВОЗ, отмечая, что ситуация обусловлена несколькими факторами.

Так, соответствующий рост заболеваемости онкологией произойдет, если не начнется сокращение количества курильщиков, а также жертв гепатита и папилломавируса. Наибольшее число таких граждан проживают в странах с низким уровнем дохода. В итоге именно порядка 80% диагнозов о росте опухолей может прийтись на такие государства.

Кроме того, имеет место отсталость ряда стран в методах борьбы с онкологией, что связано с недостаточными вложениями в здравоохранение. В ВОЗ убеждены, что только посредством улучшения диагностики и регулярной вакцинации против ВПЧ и гепатита можно сохранить не менее семи миллионов жизней, еще более выраженный эффект даст сокращение числа курящих.

В преобладающем количестве государств онкология является второй главной причиной смертности населения.