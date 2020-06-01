В Ливии обнаружены списки наёмников ЧВК «Вагнер» воевавших на стороне ЛНА Халифы Хафтара

В ходе наступательной операции сил Правительства национального согласия в югу от Триполи, на позициях отступивших подразделений Ливийской национальной армии, были обнаружены списки наёмников, воевавших на стороне Халифы Хафтара.

Списки были обнаружены в военном лагере «хафтаровцев» в населенном пункте Ярмук.