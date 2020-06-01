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В Ливии обнаружены списки наёмников ЧВК «Вагнер» воевавших на стороне ЛНА Халифы Хафтара

В ходе наступательной операции сил Правительства национального согласия в югу от Триполи, на позициях отступивших подразделений Ливийской национальной армии, были обнаружены списки наёмников, воевавших на стороне Халифы Хафтара.
Списки были обнаружены в военном лагере «хафтаровцев» в населенном пункте Ярмук.
Данные списки могут представлять собой в дальнейшем очередное доказательство масштабного вмешательства России в ливийский конфликт, от поддержки военного преступника Халифы Хафтара на политическом и финансовом уровне, до прямой военизированной поддержки, как в виде техники, оружия и боеприпасов, так и живой силой.

Напомним, что по мере обострения конфликта в Ливии, российская ЧВК «Вагнер» помимо российских наёмников, для нужд Халифы Хафтара осуществляла найм боевиков в Сирии. Зачастую, такими группами наёмников командовали русские «вагнеровцы». По всей видимости, данные списки принадлежат одному из таких командиров.
1 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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