В Киеве были обнаружены еще два нелегальных казино

По информации, переданной в сообщении пресс-службы прокураторы города Киева, правоохранительные органы столицы обнаружили и остановили деятельность двух игорных заведений. Произошло это в Деснянском районе города. Несмотря на предупреждение, одно из них возобновило работу, но было остановлено повторно.

Азартные игры «под прикрытием»

На сегодняшний день в Украине действует закон, запрещающий осуществление игорного бизнеса на территории страны. Кроме того, существует распоряжение Кабинета министров Украины «О противодействии игорному бизнесу», который был подписан 20.12.2019. Несмотря на это постоянно проводятся рейды по выявлению подобных заведений.

Занимаясь расследованием в рамках уголовного производства сотрудники правоохранительных органов обнаружили замаскированные игорные заведения. Одно из них расположено на проспекте Владимира Маяковского. Нарушители закона, для скрытия своих нелегальных действий, вход в него организовали через соседнее помещение, которое оборудовано под сауну.

11 апреля текущего года сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность и арестовали 19 единиц техники, которая использовалась для азартного времяпровождения. На следующий день нарушители возобновили работу своего заведения и обещали посетителям играть в Суперслотс Казино, хотя давали ссылку на другой сайт, что повлекло за собой еще один арест и изъятие 15 единиц аналогичной техники. Общее число компьютеров, изъятых в замаскированном заведении, составило 49 единиц.

Замаскированные казино Днепровского района

Кроме того, в Днепровском районе города Киева была раскрыта деятельность еще нескольких нелегальных заведений. Столичные правоохранительные органы предотвратили функционирование четырех подпольных казино, которые сознательно нарушали своей деятельностью законодательство Украины.

Чтобы не привлекать к себе внимание, организаторы максимально замаскировали свои заведения. для того, чтобы попасть на их территорию, предварительно необходимо было совершить телефонный звонок, который бы сообщил владельцам казино о желании посетителя провести досуг в их игровом зале.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск, в результате которого выявили и изъяли 53 единицы техники, при помощи которой, гемблеры выплескивали накопившийся азарт. Они не просто нарушали закон, но также грубо препятствовали соблюдению норм карантина, т.к. на момент обыска в одном из них присутствовало 12 гемблеров.