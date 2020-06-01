В фильме о Гарри Поттере нашли большой секрет

Считается, что серия фэнтезийных фильмов о волшебнике Гарри Поттере рассчитана на детей, но чем дальше — тем больше интимных сцен в этих кинолентах о мире магии.

Так, создатели картины «Гарри Поттер и узник Азкабана» наконец признали, что среди всех ее сцен можно заметить одну, что заинтересует зрителя не меньше, чем основной сюжет.

Известно, что титры в «Гарри Поттер и узник Азкабана» стилизованы под Карту мародеров, которая показывает местоположение и перемещение любого человека в Хогвартсе и ближайших окрестностях с помощью следов.

Поэтому, внимательные киноманы заметили, что одна пара следов в этих титрах расположена в очень необычном положении: будто на карте изображены два человека, которые лежат друг на друге или стоят лицом друг к другу, но очень близко.

Рас Везерелл, который работал над этими 11-минутными титрами к 3 части «Поттерианы», признался, что увиденные поклонниками следы действительно имитируют довольно интимную сцену между персонажами.

Мужчина заверил, что хотел изобразить поцелуй или объятия двух героев, но отнюдь не секс. Имена этих влюбленных голубков Рас называть не стал, но фаны считают, что ими могут быть Гарри Поттер и Чу Чанг, между которыми завязались отношения именно в этой части кинофраншизы.