В Британии покажут сериал об «отравлении Скрипалей»

В Британии готовится выйти на экраны сериал, посвященный «отравлению» в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщает Deadline, лента будет состоять из трех серий.

Картина получила название «Отравление в Солсбери». Трейлер сериала представила компания BBC One. В фильме сыграли актер Рейф Сполл и Анна-Мари Дафф.

Премьера сериала запланирована на 14 июня.

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских спецслужб, россиян отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» два «сотрудника ГРУ», которые въехали в страну как Александр Петров и Руслан Боширов.