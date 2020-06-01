Ученые выяснили откуда в океане звуки бензопилы

Морские единороги-нарвалы практически столь же таинственны, как и их мифические двойники. Одну из тайн жизни этих животных приоткрыла группа геофизиков Университета Хоккайдо во главе с Евгением Подольским, которая вместе охотниками-инуитами отправилась записывать звуки, издаваемые нарвалами, в Гренландском фьорде.



Правда, основные исследования группы Подольского были посвящены звукам ледников, рядом с которыми обитают нарвалы. По словам Евгения: «Я осознал, что проводить исследования в этих местах и не обращать внимания на плавающего рядом с нами эндемичного арктического единорога – большая ошибка».

Нарвалы применяют свист для внутривидового общения, навигации и охоты. По мере приближения животного к источнику пищи частота издаваемых им звуков увеличивается, превращаясь в жужжание, напоминающее работающую бензопилу. Эти сигналы помогают нарвалам точно определять местонахождение добычи.

Акустическая информация, генерируемая нарвалами, дает ученым новое понимание их поведения в процессе кормления.