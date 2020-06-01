Участник группы «Отпетые мошенники»вынужден работать таксистом

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов устроился на работу таксистом. Такое решение он был вынужден принять в связи с отсутствием заработков из-за ограничительных мер по коронавирусу.

По словам его друга Юрия, из-за пандемии пострадали многие артисты.

«Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Игорь молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать», — сказал Юрий.

Он также усомнился в правдивости информации о том, что старшая сестра Богомазова якобы тайно приватизировала апартаменты родителей в Санкт-Петербурге и собирается через суд лишить брата с шестимесячным племянником его доли.

«Это какая-то чушь про его сестру. Пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе…», — сказал Юрий.