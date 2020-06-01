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Трампа укрыли в подземном бункере во время массовых протестов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере, когда возле Белого дома начались протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщили источники The New York Times и CNN.

Трамп спускался в бункер вечером 29 мая и пробыл там около часа. Вместе с ним там были его жена Меланья и младший сын Бэррон. Решение отправить президента и его семью в убежище приняла Секретная служба.

Вице-президент США Дик Чейни был доставлен в бункер 11 сентября 2001 года, когда власти опасались, что один из угнанных «Аль-Каедой» самолетов будет направлен в Белый дом. С тех первых дней войны с терроризмом бункер практически не использовался, если использовался вообще. (англ. яз.).…>

1 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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