Дочь Михаила Ефремова заявила о своей трансгендерности Израильские ученые доказали: древние евреи воскуряли марихуану » Трампа укрыли в подземном бункере во время массовых протестов у Белого дома Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере, когда возле Белого дома начались протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщили источники The New York Times и CNN. Трамп спускался в бункер вечером 29 мая и пробыл там около часа. Вместе с ним там были его жена Меланья и младший сын Бэррон. Решение отправить президента и его семью в убежище приняла . Вице-президент США Дик Чейни был доставлен в бункер 11 сентября 2001 года, когда власти опасались, что один из угнанных «Аль-Каедой» самолетов будет направлен в Белый дом. С тех первых дней войны с терроризмом бункер практически не использовался, если использовался вообще. (англ. яз.).…>

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