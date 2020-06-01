Сьюзан Райс обвинила Россию в организации погромов в Америке

Россия могла довести США до погромов и массовых демонстраций. Об этом заявила бывший советник по нацбезопасности при президенте США Бараке Обаме Сьюзан Райс.

Комментируя беспорядки в стране, вызванные убийством полицейскими афроамериканца в Миннеаполисе, она предположила, что Москва могла подстрекать протестующих через соцсети и даже финансировать уличные акции.

«Это типичный русский сценарий», – цитирует пресса слова Райс.

Высказывание экс-советника вызвало негодование у российских журналистов. Они обратили внимание, что никаких доказательств своим словам Райс не привела.

«Попытки демократов переложить реальные внутренние проблемы на внешних провокаторов продемонстрировали реальное отношение рвущихся к власти политиков США к ситуации в обществе.Такие голословные выводы вредят Америке»-цитата из популярного издания.