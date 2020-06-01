Соня Девиль сыграет главную роль в сериале «Бэтвумен»

Рестлер Соня Девиль может сыграть главную роль в сериале «Бэтвумен», сообщает издание Wrestling Observer. В настоящее время продвижением Девиль на роль занимается агентство Anderson Group Public Relations.

Ранее роль главного персонажа женской версии экранизации комикса исполняла Руби Роуз. Сообщалось, что актриса была травмирована на съемках, позже она решила покинуть проект по личным причинам.

«Бэтвумен» — американский супергеройский телесериал. Авторами выступили Кэролайн Дрис и Грег Берланти. Пятый проект Вселенной Стрелы. Основан на комиксах о вселенной Бэтмена.