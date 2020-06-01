Российские войска теряют позиции в Ливии

На территории Ближнего Востока, в Ливии, где уже достаточно длительное время идут боевые действия, союзники Путина – войска Халифы Хафтара продолжают терять контроль над очередными позициями. В двадцатых числах мая месяца стало известно о том, что последних вытеснили сразу с нескольких военных баз.

Войска признанного международным сообществом Правительства национального согласия успешно продолжают вытеснять силы «Ливийской национальной армии» Халифы Хафтара, которого поддерживает РФ, заняв две новые базы.

В сообщении отмечается: «Под контроль сил признанного ООН Правительства национального согласия Ливии перешла стратегически важная военная база Хамзы к югу от Триполи».

Немного позже стало известно, что ливийская армия зачистила от сил Хафтара еще одну военную базу – Йермук. Представитель штаба Ливийской армии Мухаммед Кунуну отметил, что саперы проводят разминирование объектов, которые были брошены армией Хафтара. Кроме того указывается, что в пятницу части армии ПНС значительно продвинулись в районах Салахаддин и Аль-Мешру к юугу от Триполи.