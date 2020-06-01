Раскрыта «тайна экстрасенсов» Гиммлера

«У Генриха Гиммлера было несколько странностей. Одной из них была одержимость ведьмами. Так, сотрудники руководителя СС годами собирали информацию о предполагаемых ведьмах, составляя специальную картотеку. Гиммлер следовал двум идеологическим целям: германскому культу и ненависти к евреям», — пишет немецкий журнал Focus.

«Когда в 1935 году, спустя два года после того, как к власти пришел Гитлер, Генрих Гиммлер укрепил свое влияние, он наконец смог более активно заняться вещами, к которым он уже давно испытывал личный интерес», — повествует журналист Армин Фурер.

В частности, интерес для Гиммлера представляли ведьмы, что считали странным даже ведущие нацисты, в том числе и Адольф Гитлер.

«В сожжении ведьм в Средневековье и в начале Нового времени он видел не меньше, чем заговор против мнимой «старогерманской культуры». Ведь ведьмы, считал Гиммлер, были частью германского духа, на котором основывались СС».

«В преследовании и сожжении ведьм он обвинял организацию и группу населения, с которыми он был намерен жестко бороться: это были католическая церковь и евреи», — пишет издание.

«При этом, — отмечает автор статьи, — обвинение в том, что евреи были каким-либо образом связаны с преследованием ведьм, с исторической точки зрения, просто абсурдно. Также и католическая церковь виновата в них лишь отчасти. В Средние века и в начале Нового времени ведьм преследовали чаще всего потому, что их палачи следовали своим собственным целям. Очень часто речь шла о личном споре или денежном соперничестве».

«С помощью преступлений в отношении женщин, совершенных в прошлом, Гиммлер хотел обосновать свои собственные преступления в настоящем. (…) К тому же Гиммлера задела история, которую охотно рассказывал ему его двоюродный брат Вильгельм Август Патин. Патин, обер-штурмбанфюрер СС и настоятель Мюнхенской придворной церкви, рассказывал, что «ведьма» была даже в собственной семье Гиммлера. Впрочем, эта семейная сага никогда не была доказана».

«Во время исследований по истории преследования ведьм, которые он инициировал, было обнаружено имя некой Маргарет Гимблер. В 1629 году ее сожгли как ведьму в Мергентхайме. Но действительно ли она была родственницей семьи Гиммлер, выяснить было невозможно».

Летом 1935 года рейхсфюрер СС наконец смог начать свой проект по изучению преследования ведьм. «Под руководством штурмбанфюрера СС Роберта Левина, молодого, только что получившего ученую степень историка, он собрал команду из 14 сотрудников. Левин, чьей задачей теперь был поиск доказательств вины евреев в преследовании ведьм, не видел проблемы в том, что незадолго до этого он писал докторскую диссертацию у профессора-еврея (…)», — отмечает издание.

Сотрудники шифровались под студентов, потому что Гиммлер опасался насмешек со стороны Гитлера, Геринга и других ведущих нацистских функционеров. Поэтому проект получил кодовое название «Зондеркоманда Х.», где «Х», по-немецки «H», означало «Hexe», ведьма.

14 работников изучали материалы более 260 архивов и библиотек, просматривая все возможные документы и книги. Каждый раз, когда они находили информацию о женщине, которую сожгли как ведьму, они составляли о ней карточку, в которой заполняли 37 пунктов. «Они включали личные данные, такие как имя и адрес жертвы, а также информацию об аресте, процессе, признании вины и, наконец, приговоре и казни. Высказывания «свидетелей» там не указывались. Это неудивительно, ведь если бы они фиксировались, стало бы ясно, что евреи и католическая церковь вовсе не играли ведущую роль в преследовании ведьм. Это, конечно, было бы не в интересах Гиммлера», — говорится в статье.

«Таким образом, к началу 1944 года была сформирована «картотека ведьм», которая включала в себя 3621 папку и 33846 карточек. (…) В январе 1944 года работа «зондеркоманды Х» была остановлена из-за войны. В последние недели перед капитуляцией Германии картотека ведьм вместе с другими документами Главного управления имперской безопасности была отправлена в замок общины Шлирзе недалеко от Познани».

«Здесь она была обнаружена при захвате Красной армией в феврале 1945 года. Для захватчиков странная картотека долгое время была загадкой. Она на десятилетия исчезла в архиве Познанского воеводства и была обнаружена немецким историком, занимавшимся темой преследования ведьм, лишь в 1980-х годах».

«Для сегодняшней науки эта картотека полезна лишь отчасти, так как она составлена с ошибками и не содержит важных данных о мотивах преследований. (…) Однако она является прежде всего доказательством того, какими бредовыми идеями был одержим один из сквернейших преступников Третьего рейха», — пишет Focus.

Источник: https://www.inopressa.ru/article/28May2020/focus/hexe.html