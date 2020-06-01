Появилась фотография, которая приводит к критическим ошибкам, если установить её на смартфоне

Внимание СМИ привлекло изображение с рекой и горами, которое вызывает серьёзные ошибки системы, если установить его в качестве обоев на некоторые Android-смартфоны. Мы не приводим оригинальное изображение и ссылку на него из соображений безопасности.
Проблемы затронули в основном устройства от Samsung и Google Pixel, но могут проявляться и на устройствах других брендов. При смене обоев экран телефона начинает включаться и выключаться, а потом он уходит в перезагрузку. «Вылечить» неисправность можно только сменой фонового изображения, но в крайнем случае придётся сбросить настройки до заводских через сервисное меню.
Пользователей призывают не ставить эксперименты над своими устройствами, но в социальных сетях всё равно появилось много жалоб на изображение.
Наиболее вероятно, ошибки вызывает специфическая кодировка цвета с HDR/ В качестве эксперимента блогер IceUniverse загрузил изображение в китайскую соцсеть Weibo, алгоритмы которой автоматически «нейтрализовали» риск, немного изменив цвета. Другие социальные сети сохраняют и отображают фото в оригинальном виде.
В понедельник стало известно, что Samsung уже работает над исправлением — ошибку устранят в ближайшем патче безопасности. Google пока не отреагировала.
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