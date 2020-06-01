Пентагон оснастит авианосцы ударными беспилотниками

Агентство перспективных оборонных разработок Пентагона (DARPA) и специалисты Исследовательского управления ВМС США в ближайшее время дадут старт программе разработки нового тактического палубного беспилотного летательного аппарата, пригодного к взлету и посадки на палубу практического любого корабля в составе флота. Как пишет Aviation Week, новые аппараты должны будут заменить разведывательные беспилотники ScanEagle, запускаемые с помощью пневматических катапульт и требующие специального аэрофинишера для завершения полета.

По итогам разработки нового беспилотника, военные рассчитывают получить аппарат массой до 90,7 — 136 килограммов, способный нести полезную нагрузку массой до 27 килограммов. Беспилотник должен быть способен на вертикальные взлет и посадку, но при этом его крейсерский полет должен проходить в самолетном режиме. Благодаря этому военные и рассчитывают избавиться от катапульты и аэрофинишера. Новые аппараты смогут, помимо прочего, совершать перелеты между кораблями, а также между кораблем и берегом.

Какие именно компании планируется пригласить к участию в проекте, пока неизвестно.

В середине прошлого года Армия и ВМС США проводили испытания перспективного разведывательного беспилотника V-Bat компании MartinUAV. Этот аппарат можно запускать с палубы практически любого корабля. Аппарат выполнен по схеме «тейлситтер». Так принято называть летательный аппарат самолетного типа, способный на вертикальные взлет и посадку на хвост. После взлета такой аппарат способен переходить в обычный горизонтальный полет по-самолетному.

V-Bat способен развивать скорость до 90 узлов (166 километров в час), выполнять длительные полеты на скорости 45 узлов и подниматься на высоту до 4,5 тысячи метров. Аппарат может находиться в воздухе до 8 часов и нести полезную нагрузку массой до 3,6 килограмма: мультиспектральные сенсоры, системы радиоэлектронной разведки и борьбы, радар или системы ретрансляции сигналов. Для взлета и посадки беспилотника необходима площадка площадью 2,7 квадратных метра.