Нефть может остаться дешевой навсегда

Более ста лет назад главной проблемой нефтяной индустрии была не нехватка нефти, а ее избыток, что в свою очередь, неизбежно вело к низким ценам.

Возвращаемся ли мы к этой эпохе снова, задается вопросом Japan Times.

Примерно до 70-х годов XX века действовал своего рода картель, куда входили крупнейшие нефтяные компании — в основном американские. Его задачей было стабилизировать цену на нефть, чтобы та была не слишком низкой, но и не слишком высокой. Тогда цена барреля нефти составляла три доллара (22 доллара в теперешних деньгах).

Но к концу 60-х годов картель стал разваливаться.

Спрос на нефтепродукты в США возрос настолько, что Америка стала импортировать все больше ближневосточной нефти. Это заметили правители стран Ближнего Востока, и стали поднимать цены, иногда резко.

Но сейчас, из-за пандемии спрос на нефть резко упал. Кроме того, американские производители сланцевой нефти могут почти в одночасье возобновить работу, что также оставляет низким порог нефтяных цен.

Может быть, пишет газета, мы возвращаемся к периоду до 70-х годов, когда нефть и нефтепродукты были дешевыми. Да, пандемия рано или поздно закончится, но если масштабы нефтедобычи будут и дальше превышать спрос, то цены будут падать.

Не стоит также забывать, что многие страны пытаются энергично противостоять климатическим изменениям, что также негативно отражается на цене на нефть.

Нефтяным компаниям придется — как минимум на какой-то период времени — привыкнуть, что цена за баррель останется низкой, как и 50 лет тому назад, и что она будет волатильной.