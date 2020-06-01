На могиле сына Януковича установили сигнализацию из-за вандалов

О том, что вокруг могилы Януковича-младшего в р-не Бартеньевки оккупированного Севастополя расставили видеокамеры мне сообщили еще месяц назад. Кладбище подмято московскими попами. Говорили, что боятся осквернения или мародерства. Теперь мой инсайд подтверждают СМИ:

На могиле сына бежавшего на РФ президента Януковича установили сигнализацию.

На Братском кладбище в Севастополе похоронен Виктор Янукович-младший, сообщило издание «Экспресс-газета».



Янукович-мл. похоронен на самом дорогом участке

Могила расположена в Свято-Никольского храме. Вблизи закреплены датчики, работает сигнализация. Участок, где похоронен Янукович-младший, считают одной из самых дорогих. По предварительным оценкам, стоимость места составляет 2 тысячи долларов.



Смотритель цвинтаря Денис Федотов отметил, что в последнее время злоумышленники охотятся на цветные металлы и различные вещи на кладбищах. Из-за этого и была установлена сигнализация.

Хоронили погибшего ночью, без лишних свидетелей. Проститься с сыном приезжали Янукович-отец, его супруга Люся, жена Януковича-младшего Ольга с сыном Ильей, друзья. Но в кладбищенском реестре сведений о похоронах нет.