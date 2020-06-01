Москва обогнала почти весь мир по росту цен на элитное жилье

В то время как российский средний класс катится в бедность, а бедные — в нищету, малый бизнес стоит на пороге массовых банкротств, а экономика переживает рекордный с 1990х спад, богатейшие граждане не устают покупать элитное жилье в Москве.По темпу роста цен на люксовую недвижимость столица РФ по итогам первого квартала обошла почти все города мира.

В среднем квадратный метр в элитных ЖК подорожал на 4,9% — до 849 тысяч рублей. Прыгнув на 44 позиции вверх, Москва вошла в топ-3 мирового рейтинга.

Быстрее цены росли только в Токио (+10,2%) и Маниле (+5,2%), говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank. По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.

В прошлом году столичный рынок элитного жилья пережил настоящий бум с ростом продаж на 32%.

За год в столице было куплено 142 тысячи кв м дорогих квартир за 102 миллиарда рублей.

«Большие деньги» хлынули в самый дорогой сегмент — недвижимость стоимостью от 200 млн рублей. В прошлом году было зафиксировано 86 таких сделок — в 2 раза больше, чем годом ранее.

Средняя цена предложения в премиальном сегменте за прошлый год выросла на 20%.

Основные покупатели дорого жилья — представители крупного бизнеса и чиновники, напоминает директор российского представительства компании Rossmils Алексей Могила. Учитывая то, что многие из них по политическим причинам не могут инвестировать средства в зарубежную недвижимость, они вынуждены приобретать аналогичные объекты в России.