Маленький Азербайджан и Иран впервые обошли огромную РФ по поставкам газа в Турцию

Азербайджан и Иран опередили Россию по трубопроводным поставкам газа в Турцию, следует из материалов турецкого энергетического регулятора EPDK, которые приводит РБК, пишет Minval.az.

Россия, которая в марте прошлого года лидировала по поставкам газа на турецкий рынок с долей почти 33% (1,4 млрд куб. м), в марте текущего года сократила рыночную долю до 9,9% (389,7 млн куб. м). Это привело к тому, что ее по этому показателю обошли сразу четыре страны.

Так, по трубопроводным поставкам в Турцию ее обошли Азербайджан (доля — 23,5%) и Иран (14,2%), а по поставкам СПГ — Катар (20%) и Алжир (13,7%). Таким образом, Россия в марте опустилась на пятое место в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию с первого места годом ранее. Кроме того, Россию по импорту СПГ в Турцию практически догнали США. В марте поставки сжиженного газа американской стороной в Турцию увеличились на 300% год к году — их доля достигла 9,4%.



В марте 2020-го Турция впервые в истории импортировала больше СПГ, чем трубопроводного газа. В марте этого года поставки СПГ в Турцию составили 2,07 млрд куб. м, или 52,5% от общего газового импорта, а доля трубопроводного газа опустилась до 47,5%. Еще год назад доля трубопроводного газа достигала 70%.

Поставки Газпрома на турецкий рынок рухнули на 72% по сравнению с мартом прошлого года. Тогда Турция была третьим экспортным рынком для «Газпрома» после Германии и Италии. Но уже в то время импорт российского газа в Турцию сократился на 35% под давлением растущих азербайджанских поставок и дешевого СПГ. Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy говорили Reuters ранее в этом месяце, что Турции сейчас выгодно замещать российский трубопроводный газ сжиженным из Катара, Нигерии, США: по оценкам Rystad, во втором квартале 2020 года газ Газпрома будет стоить Турции в среднем $228 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $53–70 за 1 тыс. куб. м СПГ.