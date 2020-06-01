Лолита Милявская нашла себе партнера-женщину

Эпатажная и бесконечно популярная Лолита Милявская поделилась радостной новостью. Оказалось, в жизни звезды эстрады наступил новый этап – она нашла себе партнера.

Речь, правда, вряд ли идет о личной жизни, так как товарища певица обрела в лице другой женщины. Ультрамодная исполнительница опубликовала в инстаграм-историях видео, где рассказала о переменах.

Ролик был записан совместно с популярным блогером Лилией Абрамовой, известной широкой публике под псевдонимом Татарка FM. На кадрах та призналась, что наконец-то нашла себе партнера по душе.

«Да, и я нашла себе партнера! Я знаю, что мы будем счастливы, и всю жизнь будем вместе!» – восторженно подхватила Милявская.