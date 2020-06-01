Кучма: Илон Маск победил Россию

Глава американской компании SpaceX Илон Маск «победил Россию». Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма, комментируя пилотируемый запуск SpaceX и стыковку с МКС.

Заявление Кучмы приводит его пресс-секретарь Дарка Олифер.

«Маск сделал то, на что не способны большинство государств мира. Скажу больше: Маск — один-единственный Маск — победил Россию», — отметил Кучма и добавил, так должна делать и украинская власть, «если хочет добиться успеха в любом месте — в том числе, и в сфере космоса».

Именно космическая сфера «становится фокусом всех инновационных разработок, лакмусовой бумажкой того, готова та или иная страна присоединиться к клубу лидеров нового мира». «Украина имеет современные технологии, научнауюшколу, высококлассные кадры и богатую историческую традицию для этого», — подчеркнул Кучма.

Напомним, корабль американской компании SpaceX стартовал 30 мая с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Вместе с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном к МКС также отправился игрушечный динозавр Space Dino, сшитый из ткани и украшенный пайетками.