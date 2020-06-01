Король и фантастическая королева Бутана впервые показали младшего сына

В марте стало известно, что у 40-летнего короля Бутана Джигме и его 29-летней супруги королевы Джецун родился второй сын. А сегодня супруги, которых на их родине называют местными Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, поделились серией красочных семейных снимков и впервые показали малыша.

Фотографии были опубликованы в официальном инстаграме пары в честь 30-летия королевы, которое она отметит 4 июня. Снимки были сделаны на территории королевского дворца Лигкан 29 мая на фоне его очаровательного сада. Несмотря на то что лицо новорожденного сына король и королева Бутана публике показали, его имя они пока не раскрыли. Однако обещают сделать это в ближайшие дни.

С супругой будущий король Бутана познакомился, когда ему было 17 лет (а ей семь). Ее происхождение (она — из обычной семьи) не помешало ему жениться на ней в 2011 году, когда ей исполнился 21 год. Четыре года назад у пары родился первенец — сына они назвали Джигме Намгьел Вангчук. Он стал первым в очереди на королевский престол, а его младший брат, соответственно, вторым.