Китай начинает строительство огромной орбитальной станции

В период с 2021 по 2023 год Китай планирует осуществить 11 миссий по сборке новой орбитальной станции. Об этом сообщил Чжоу Цзяньпин — генеральный конструктор пилотируемой программы Поднебесной.



В начале 2021 г. Китай планирует вывести на околоземную орбиту 20-тонный базовый блок «Тяньхэ» («Гармония небес»). В последующие два года он примет 10 миссий: четыре пилотируемых, четыре по снабжению экипажа и еще два пуска, в которых к нему будут пристыкованы два дополнительных лабораторных модуля.

После завершения сборки, масса станции составит 66 тонн. Она будет располагаться на орбите высотой 340 – 450 км и наклонением 43°, и рассчитана на постоянное пребывание трех тэйконавтов. Вместе со станцией в космос будет запущен автономный модуль-телескоп «Сюньтянь». По словам китайских специалистов, он будет иметь такую же разрешающую способность, что и Hubble, но при этом обладать в 300 раз большим полем зрения. При необходимости «Сюньтянь» сможет сближаться и стыковаться со станцией для обслуживания и замены научных приборов.

Не исключено, что в последующие годы орбитальный форпост Поднебесной может быть расширен. Руководство китайской программы рассматривает возможность в будущем пристыковать к нему запасные модули. Общий срок эксплуатации комплекса должен составить как минимум 10 лет.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»