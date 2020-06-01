Каннского фестиваля не будет, но будут каннские фильмы

Несмотря на то, что в этом году из-за пандемии коронавируса и карантина Каннский МКФ не состоится, организаторы смотра все равно объявят программу фильмов, сообщает Variety.

Полностью программа будет обнародована 3 июня. Но уже сейчас известно, что под грифом, вернее под знаком качества «Канны 2020» будут представлены такие картины, как «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Еще по одной» датчанина Томаса Винтерберга и «Asa ga Kuru» японской постановщицы Наоми Кавасе.

Также в «программу» могут войти новые работы Франсуа Озона и тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула, обладателя «Золотой пальмовой ветви» 2010 за фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни».