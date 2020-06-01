Израильтяне представили технологию печати искусственного мяса на 3D-принтере

Хайтек-компания Meatech из Нес-Ционы участвует в глобальной гонке по изобретению «мяса из пробирки». Первые продукты из лаборатории, как ожидается, попадут в рестораны уже в 2021 году.

Компания Meatech, возможно, впервые в истории создала искусственное мясо с помощью 3D-принтера. Головка принтера перемещается по лотку, распыляя на него слои биологических «чернил», содержащих эмбриональные стволовые клетки теленка. Результаты в настоящее время выглядят не очень аппетитно, но компания убеждена, что в течение года она первой в мире напечатает 3D-стейк, который трудно будет отличить от настоящего.

Искусственный стейк можно отправлять на гриль

Культивированное мясо — это настоящее мясо, за исключением того, что ни одно животное не было убито, чтобы его получить. Мясо имеет всю необходимую пищевую ценность, не содержит вирусов, холестерина и других нежелательных компонентов, а также не требует огромных затрат на выращивание скота, сообщает Ynet.

Вполне возможно, это одна из самых революционных технологий человечества.

Стволовые клетки животных помещают в биореактор, смешивают с питательными белками и ускоряющими рост компонентами. Клетки растут, размножаются, собираются в крошечные кластеры, а затем соединяются в живую мышечную ткань.

Рост происходит медленно — на этом этапе большинство компаний измельчают выращенное мясо в фарш.

Инновация Meatech позволяет разжижать ткань, распылять ее через 3D-принтер и быстро создавать стейк. Принтер может комбинировать различные «чернила» и таким образом создавать различные виды стейков.

Шарон Фима, генеральный директор и соучредитель Meatech, говорит, что компания ориентирована на промышленный рынок. Для этого был разработан собственный биореактор и промышленный 3D-принтер, позволяющий быстро производить значительное количество мяса. Также компания разрабатывает две технологии: биологические чернила и промышленное производство живой ткани.

Шарон Фима

Компания Meatech была основана в 2018 году Шароном Фимой, Амиром Хасидимом и Омри Шаниным. Стартап привлек $3 млн и начал с команды в 17 человек.

Концепция выращивания живой ткани в лаборатории появилась из необходимости замены человеческих органов. В ходе исследований ученые обнаружили и способ выращивания съедобной мясной ткани.

Одним из ученых Meatech является профессор Таль Двир из Тель-Авивского университета, он получил международное признание когда его лаборатории удалась 3D-печать живого человеческого сердца в прошлом году.

Таль Двир

Многие израильские высокотехнологичные фирмы бросились в гонку по созданию культивированного мяса.

Supermeat, возглавляемая Идо Савиром, Коби Бараком и Широм Фридманом, была первой. В 2016 году она начала разработки для культивирования фрикаделек, сосисок и куриных наггетсов. Фирма привлекла инвесторов и получила более $3 млн. Supermeat планирует начать поставки своих продуктов в рестораны уже в 2021 году.

Aleph Farms, основанная Дидье Тубиа, Йонатаном Бергером, Амиром Зейдманом и профессором Шуламит Левенберг из Техниона, включилась в гонку через год после Supermeat и привлекла $14 млн. Компания разрабатывает технологию производства целых стейковых отрубов и планирует выйти на рынок через три года.

Шуламит Левенберг в лаборатории

Компания Future Meat была основана в 2018 году профессором Яаковом Нахмиасом из Еврейского университета в Иерусалиме, она привлекла $16,5 млн. Future Meat разрабатывает фрикадельки из говядины и куриного мяса. Ожидается, что именно эта компания первой сможет выйти на рынки в 2021 году. Компания производит «гибридное мясо» — смесь животного жира и растительных белковых тканей. Исследователи рассчитывают, что произведенное по их технологии мясо будет иметь стоимость не более $5 за 1 кг.

Эфрат Шалем