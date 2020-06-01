Израильские ученые доказали: древние евреи воскуряли марихуану



Древнее поселение Тель-Арад расположено в десяти километрах от современного Арада. Оно было заложено еще в ханаанский период – в то время, когда еврейские племена только заселяли эту землю.

Именно там найдено святилище, известное как «Дом Бога», первый известный еврейский алтарь на территории Израиля. Раскопки в Тель-Араде ведутся с 60-х годов прошлого века, и ученые постоянно находят там интересные новинки – вернее, «старинки».

Одним из главных открытий Тель-Арада стал храм, выполненный как уменьшенная копия Храма Соломона в Иерусалиме, описанного в книге Царей в Торе.

Около полувека назад на раскопках в этом комплексе археологи обнаружили два алтаря – большой и малый, они же северный и южный. Алтари представляют собой известняковые монолиты, на верхнем конце которых было найдено темное вещество непонятного происхождения.

Тогда у ученых не было надлежащих средств для точного химического анализа поверхности алтарей. Было установлено лишь наличие «животных останков».



Сейчас ученые провели повторный анализ с применением самых современных методов. При лабораторном изучении соскоба с малого алтаря выяснилось, что в нем наличествуют остатки каннабиноидов, таких как тетрагидроканнабинол, каннабидиол и каннабинол. Проще говоря, на алтаре сжигали соцветия конопли. Результаты исследования опубликованы на сайте Тель-авивского университета.

Судя по химической проверки, коноплю смешивали с навозом для лучшего горения.

На большом алтаре обнаружены остатки ладана, также смешанного с животными жирами.

Эта находка удивила ученых. Они не предполагали, что конопля могла употребляться в иудейских религиозных обрядах – об этом нет никаких сведений в исторических источниках.

Поскольку храм был уменьшенной копией иерусалимского, ученые предполагают, что и в столице иудейского царства при жертвоприношениях могла применяться конопля в качестве «бодрящего» средства для жрецов.

Как отмечают исследователи, нет никаких свидетельств того, что в древнем Леванте в железном веке выращивали коноплю. Судя по всему, ее завозили издалека и по высокой цене, переработанной в гашишовые брикеты. Все это делает маловероятной версию о том, что конопля применялась на жертвоприношениях исключительно в ароматических целях. Судя по всему, жрецы прекрасно знали о дурманящих свойствах этого растения и жгли его именно в наркотических целях.

Эта находка может пролить новый свет на иудейские храмовые обряды. Принято считать, что они были строги и лишены таких «языческих» черт как употребление дурманящих веществ.

https://www.9tv.co.il/item/14462