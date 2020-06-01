Из-за падения рейтинга партии «Слуга народа» местные выборы могут перенести

Владимир Коваль,известный политолог, заявил, выступая в эфире популярного телеканала, что он вполне допускает сценарий с переносом местных выборов, которые запланированы на осень текущего года. Эксперт объяснил, что к осени рейтинг партии «Слуга народа» будет только снижаться, поскольку кризис в национальной экономике начнет усиливаться.

Коваль подчеркнул, что если посмотреть на пессимистические прогнозы, то можно увидеть — уже к концу лета уровень безработицы в стране вырастет в 2 раза, с нынешних 10 процентов до 20. О каком рейтинге правящей партии вообще можно будет говорить в такой ситуации?

Вместе с тем, не стоит забывать об эпидемии коронавируса. Эксперт допускает, что власть вполне может заявить об «ухудшении эпидемиологической ситуации», и перенести местные выборы на более поздний срок.

Такой сценарий вполне вероятен, поскольку благодаря наличию монобольшинства в парламенте 9-го созыва принять соответствующий законопроект будет несложно. Если рейтинг власти будет снижаться, то с высокой долей вероятности стоит ожидать переноса местных выборов