Элайджа Вуд, Орландо Блум, Лив Тайлер и другие звезды «Властелина колец» воссоединились 19 лет спустя

Zoom объединяет! Именно благодаря этому приложению, которое во время пандемии коронавируса стало одним из главных средств для взаимодействия людей, поклонники фильма «Властелин колец» (The Lord of the Rings) снова увидели своих кумиров вместе на одном экране. Актерский состав и создатели легендарного фэнтези-фильма воссоединились, чтобы провести онлайн-встречу и поностальгировать о том, как они дружно работали над картиной почти 20 лет назад.

Запись этого разговора была опубликована на YouTube меньше суток назад и уже стала очень популярной — ролик набрал более миллиона просмотров. В разговоре приняли участие Элайджа Вуд, Орландо Блум, Лив Тайлер, Шон Бин, Иэн Маккелан, Вигго Мортенсен, режиссер фильма Питер Джексон и многие другие.

Одним из самых интересных моментов видео стал рассказ режиссера Питера Джексона о том, как снималась знаменитая сцена с участием Шона Бина, которая впоследствии послужила основой для мемов «Нельзя просто так взять и…»

В фильме персонаж Бина Боромир в разговоре с Элдроном говорит следующее:

Нельзя просто взять и войти в Мордор. Его черные врата охраняют не только орки. Там обитает зло, не знающее сна. Постоянно бдит Великое Око.

По словам Джексона, текст своей речи актер получил лишь утром, за несколько часов до съемок. Дабы не забыть слова, Шон Бин написал их на бумаге и положил ее на свое колено, чтобы подглядывать. Именно поэтому в фильме он иногда опускает глаза вниз.

Шон впервые увидел речь утром. Он поступил очень умно — распечатал слова и приклеил бумагу с текстом к коленке. Если вы внимательно посмотрите эту сцену сейчас, то заметите, что Шон смотрит в сценарий,

— рассказал режиссер.

Он также добавил, что кинопроект в прямом смысле слова спас Вигго Мортенсен, исполнивший роль Арагорна. Оказалось, что сцена с назгулами, которую Джексон отправил руководству студии, так понравилась начальству, что после этого проекту дали зеленый свет.

Видеопроект с участием каста «Властелина колец» был запущен для благотворительной цели — в помощь пострадавшим от коронавируса.