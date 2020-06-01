Дочь Михаила Ефремова заявила о своей трансгендерности

Дочь российского актера Михаила Ефремова — Анна-Мария Ефремова — призналась, что склонна к трансгендерности.

По словам 19-летней Анны-Марии, она относится к небинарным персонам, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Она отметила, что может говорить о своих действиях как со стороны маскулинной роли, так и феминной. Девушка заявила в популярной программе , что состоит в отношениях с подругой, а не парнем.

По ее словам, так ей нравится намного больше. Анна-Мария добавила, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.

Кроме того, она отметила, что отец знает об особенностях дочери и относится к ее ориентации «более-менее нейтрально». По крайней мере, сказала девушка, он не устраивает скандалов в семье по этому поводу.