Нефть может остаться дешевой навсегда Маленький Азербайджан и Иран впервые обошли огромную РФ по поставкам газа в Турцию » Беспорядки в США не утихают Во многих городах США продолжаются беспорядки, вызванные гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда, которому белый полицейский во время задержания в течение нескольких минут давил коленом на горло. Изначально мирные протесты начали перерастать в акты насилия и мародерства. Множество магазинов были разграблены, а радикально настроенные протестующие стали нападать на полицию, забрасывая стражей порядка бутылками с зажигательной смесью и поджигая их автомобили. Полицейские в ответ применяют резиновые пули и слезоточивый газ.

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