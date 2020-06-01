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Беспорядки в США не утихают

Дым горящих магазинов в Лос-Анджелесе

Во многих городах США продолжаются беспорядки, вызванные гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда, которому белый полицейский во время задержания в течение нескольких минут давил коленом на горло.

Изначально мирные протесты начали перерастать в акты насилия и мародерства. Множество магазинов были разграблены, а радикально настроенные протестующие стали нападать на полицию, забрасывая стражей порядка бутылками с зажигательной смесью и поджигая их автомобили.

Полицейские в ответ применяют резиновые пули и слезоточивый газ.

1 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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