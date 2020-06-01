Ариана Гранде, Эмили Ратажковски, Пэрис Джексон и другие приняли участие в протестах против расизма

В последние несколько дней в США новости о коронавирусе отошли на второй план. И даже исторический запуск космического корабля SpaceX сейчас обсуждают меньше, чем массовые беспорядки в стране.

В минувшие выходные граждане страны вышли на улицы многих городов, выступая против проявлений расизма со стороны полицейских. Напомним, что несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские убили темнокожего мужчину по имени Джордж Флойд прямо на глазах у людей.

История сразу же стала резонансной. Против жестоких действий сотрудников правопорядка в соцсетях выступили и многие знаменитости, а некоторые из них в выходные вышли и на улицы американских городов и приняли участие в протестных акциях. Так, к тысячам протестующих, выступающих за движение Black Lives Matters («Жизни темнокожих имеют значение»), присоединились Ариана Гранде вместе со своим бойфрендом Далтоном Гомезом, Нина Добрев, Эмили Ратажковски, Пэрис Джексон, Холзи, потенциальный новый бойфренд Меган Фокс Колсон Бэйкер, Мэдисон Бир, Джереми Микс и многие другие.

Вчера прошли часы и мили протеста, которые практически не были освещены. Мы скандировали по всему Беверли-Хиллз и Западному Голливуду, люди на машинах сигнализировали нам и подбадривали нас. Мы были громкими и полными любви,

— написала Ариана Гранде.









Эмили Ратажковски









Шон Уайт и Нина Добрев Впрочем, далеко не все протесты в США проходят мирно. Демонстранты устраивают беспорядки, поджигая города и грабя магазины, а Дональду Трампу даже в целях безопасности пришлось прятаться в бункере около Белого дома.

Напомним, что 24 мая полицейские прибыли на вызов о поджоге. Флойд, сидевший в машине, вызвал подозрение у прибывших стражей порядка. Он отказался выходить из машины и, по их словам, стал оказывать им сопротивление. В итоге один из полицейских надел на него наручники и удерживал на земле, прижимая его коленом, несколько минут. Джордж говорил, что не может дышать, и просил его освободить, однако полицейский этого не сделал. Потеряв сознание, он вскоре скончался. На следующий день после смерти Джорджа Флойда полицейские, задержавшие его, были уволены.































