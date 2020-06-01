Актриса Елена Воробей заболела коронавирусом

Артистка Елена Воробей рассказала о заражении COVID-19. Об этом звезда «Аншлага» рассказала в видеообращении, опубликованном в Instagram.
«Было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание», — рассказала артистка.
Юмористка рассказала, что о диагнозе узнала еще три дня назад, однако она не хотела о нем никому рассказывать «из-за глупых страхов».
По словам артистки, серьезных симптомов заболевания у нее не было.
«Было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание», — рассказала артистка.
Елена Воробей добавила, что «начинает борьбу» с болезнью.
В России, по последним данным, зарегистрировано 405,8 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. 171,8 тысячи вылечились, 4693 — скончались.
Leave a Reply