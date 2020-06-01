94-летняя королева Елизавета снова начала ездить верхом

Вот уже третий месяц 94-летняя королева Елизавета II вместе со своим 98-летним супругом, принцем Филиппом, находится на самоизоляции в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Вчера она впервые за время карантина попала в объективы репортеров.

Папарацци удалось запечатлеть Елизавету II во время конной прогулки на территории замка. Королева была верхом на одном из своих любимых скакунов, 14-летнем горном пони по имени Балморал Ферн. На прогулке Елизавету II сопровождал конюх Терри Пендри — на безопасном расстоянии, согласно правилам социальной дистанции.

Королева Елизавета IIНапомним, до этого дня королеву Елизавету II в последний раз видели на публике 19 марта, — тогда папарацци запечатлели, как она вместе со своими собаками покидает Букингемский дворец на время пандемии. Через несколько дней в королевскую резиденцию в Виндзоре приехал и супруг Елизаветы II, принц Филипп. Сейчас вместе с монархами в замке находятся еще 22 человека из персонала, которые пожертвовали своей самоизоляцией ради блага королевы.

Известно, что весь период самоизоляции королева Елизавета II, которая с детства неравнодушна к лошадям, практически каждый день совершала прогулки верхом.

В 2011 году врачи порекомендовали королеве Елизавете II ограничить или вовсе прекратить занятия верховой ездой из-за хронических болей в колене. К совету врачей правительница Великобритании, конечно, прислушалась, но полностью отказаться от верховой езды так и не смогла, просто теперь королева делает это с особой осторожностью.