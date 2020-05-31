Ветлицкая решила спрятаться в горах от всеобщей вакцинации

Популярная исполнительница Наталья Ветлицкая сделала громкое заявление относительно коронавируса и методов борьбы с ним. Артистка считает, что вакцинация, ровно как и чипирование ради борьбы с эпидемией должны быть добровольными. Тем, кто не хочет жить в «цифровом концлагере», Наталья предложила уйти в леса и горы и заняться там сельским хозяйством.

» Пусть хоть вакцинируются, хоть чипируются, но не навязывают это тем, кто против. Пойдём в леса и горы. Будем жить общинами, выращивать морковку с капустой. Это в любом случае лучше, чем жить в цифровом концлагере,» – резко высказалась исполнительница в своем «Инстаграм».

Большинство поклонников артистки ее поддержали. Тем же, кто посчитал идею добровольного отшельничества странной, Наталья посоветовала сидеть дома.