В Техасе ,во время испытаний, взорвалась ракета

В пятницу, 29 мая, во время очередных испытаний очередного прототипа многоразового космического корабля Starship на полигоне SpaceX в Бока Чика, штат Техас,произошел мощный взрыв. Пострадавших нет, прототип SN-4 уничтожен, сроки дальнейших тестов, судя по всему,сильно сдвигаются. Но на самом деле, все идет по плану.

Прототип SN-4 должен был через несколько недель впервые совершить «подскок» на высоту около 150 метров, и как раз в ближайшие дни Федеральная авиационная администрация (FAA) США собиралась выдать SpaceX разрешение на испытательный полет. Но странно выглядящая ракета из нержавеющей стали взлетела на воздух.

Очередная «водонапорная башня с ракетным двигателем» проходила статические огневые испытания. Это вид теста, в ходе которого полностью готовую к старту ракету (заправленную топливом и окислителем) запускают, но не отпускают от стартового стола специальными приспособлениями.

Таким образом проверяется функционирование всех систем при работе маршевых двигателей в разных режимах. На этот раз через некоторое время после зажигания двигателя Raptor произошла вспышка паров топлива и затем мощный взрыв.