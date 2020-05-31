В ресторанах Парижа придумали оригинальный способ дистанцирования

Рестораны, кафе и бары во Франции возобновляют работу уже со 2 июня, однако из-за коронавируса будут вынуждены соблюдать строжайшие нормы безопасности.

Все заведения откроются на западе страны — от Пиренеев и Лангедока до Нормандии, в Лионе и на Лазурном берегу разрешат работу только террасам, а вот в Париже и северных регионах рестораны возобновят работу чуть позже.

Тем не менее, в Париже уже готовятся жить по-новому, а рестораторы придумывают для своих заведений оригинальные способы «защиты» клиентов. Один из рестораторов подвесил над столиками пластиковые куполы, изолирующие гостей в друг от друга и от зала.

В интервью AFP владелец ресторана HAND в первом округе Парижа отметил, что это разъединение может быть «даже скорее поэтическим, нежели вульгарным».

Кроме того, новшество позволяет не сокращать число столиков в зале, что является большим плюсом для заведений, изрядно погоревших из-за пандемии.