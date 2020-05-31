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В прокат выходит комедийный сериал Сергея Шнурова

В прокат онлайн-кинотеатров выходит комедийный сериал «Чума», продюсерами которого выступили Сергей Шнуров и Тина Канделаки. Премьера состоится на площадке онлайн-кинотеатра Ivi. Об этом рассказал музыкант на своей странице в Instagram.

Первый сезон состоит из 6 серий. В сериале снялись Иван Охлобыстин, Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева.

Дейстиве картины разворачивается в вымышленном городке Нищбург, жители которого оказываются запертыми в замке на карантине.

31 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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