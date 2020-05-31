В NASA заявили о возможной отмене запуска корабля Crew Dragon

NASA готово технически осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX 30 мая, но его проведению, скорее всего, помешает непогода, заявил глава американского космического агентства Джим Брайденстайн.
Он написал в Twitter, что остается 50-процентная вероятность отмены запуска. В районе космодрома на мысе Канаверал во Флориде продолжаются проливные дожди и сохраняется плотная облачность.
Согласно прогнозу, 31 мая, когда будет третья возможность для запуска, погода будет благоприятствовать пуску на 60%.
Между тем компания SpaceX уже запросила возможность проведения запуска на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня.
Первый за девять лет запуск американского пилотируемого космического корабля с двумя астронавтами на борту должен был состояться 27 мая, но из-за непогоды его отменили за 15 минут до старта.
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