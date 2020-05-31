Ученые выяснили, что в одиночку спасаться от катастроф лучше, чем всем вместе

Люди — существа социальные, и обычно жизнь в обществе идет на пользу индивидуумам. В самом деле, опыт подсказывает нам, что в большом коллективе легче переживать всякие беды и неприятности. Однако, как показали недавние исследования, чем больше коллектив, тем медленнее его реакция на кризисную ситуацию.

Социологи Хирокацу Сирадо, Форрест Кроуфорд и Николас Кристакис поставили психологический эксперимент с участием 2 480 добровольцев, перед которыми была поставлена задача: решить, когда нужно эвакуироваться во время «катастрофы».

По условиям задачи только один человек в каждой группе точно знал масштабы катастрофы, остальные же должны были понять, что происходит, из разговоров с окружающими.

Такое общение помогло снизить число ненужных эвакуаций, но в конечном итоге помешало провести и необходимую.

Даже когда кто-то в группе точно знал о неминуемой «катастрофе», остальные не спешили действовать.

«В некотором смысле такой обмен мнениями среди людей может снизить реальную безопасность в обмен на ощущение безопасности коллективной, — отмечают авторы исследования. — И хотя результаты лабораторных экспериментов не всегда отражают то, что происходит в реальном мире, имеются весомые свидетельства того, что обмен мнениями в случае коллективной опасности может поставить под угрозу человеческие жизни».

По мнению исследователей, отчасти это объясняется «фальшивыми новостями»: за неимением достоверной информации люди начинают фантазировать и выдавать это за факты.

Более того, если эти фантазии несут положительную информацию, им охотнее верят окружающие, даже если это противоречит логике развития событий.

«Социальные сети служат плохим проводником неприятной правды, которую люди предпочитают игнорировать, — указывают исследователи. — Почти во всех случаях инсценированных нами «катастроф» у добровольцев спонтанно возникало самонадеянное чувство безопасности, хотя они отлично понимали правила игры, при которых такое поведение выглядело иррациональным».

Часто в коллективе возникает чувство отрицания, его члены отказываются верить в реальность угрозы, стараются не реагировать на нее до самого последнего момента, в то время как другие люди в угрозу верят, опасность осознают, но чувствуют себя не в силах пойти против течения.

Причины того или иного типа коллективного поведения чрезвычайно сложны и запутаны, но как считают психологи, если люди предпочитают бездействовать и поддаются чувству группового оптимизма в условиях эксперимента, то можно лишь ужаснуться, представив, что будет в случае настоящей катастрофы.

Собственно, климатический кризис и глобальная пандемия уже показали, как трудно убедить в чем-то и принудить к действию большие группы людей, особенно если они придерживаются разных взглядов на проблему или угрозу.