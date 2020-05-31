США привели армию в 4-часовую готовность из-за беспорядков в крупных городах

США перевели армию в состояние 4-часовой готовности из-за протестных акций и погромов, которые продолжаются четвертый день подряд и охватили 15 городов, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

В Миннеаполисе, ставшем эпицентром беспорядков после того, как полицейские убили при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, уже размещены больше тысячи гвардейцев, что не помешало протестующим вновь собраться и поджечь здания почты и банка.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что может «очень быстро» направить армию в Миннеаполис и призвал местные власти «быть жесткими» и «умными».

«Наши военные готовы. <…> армия может быть на месте очень быстро, если они вдруг захотят нашей армии», — сказал Трамп.

«На данный момент от губернатора Миннесоты на данный момент запрос на размещение армии для поддержки национальной гвардии не поступал», — сообщили в Пентагоне.

В последний раз США использовали армию для подавления массовых акций в жилых районах в Лос-Анджелисе 1992 году.

В субботу полиция Меннеаполиса применила слезоточивый газ и резиновые пули, после того как в городе вспыхнули костры из торговых центров, полицейских машин и покрышек, а магазины с разбитыми витринами стали добычей мародеров.

В Атланте протестующие двинулись к корпункту CNN, поджигая полицейские машины и разбивая окна в здании телецентра.

В Вашингтоне десятки демонстрантов двинулись к Белому дому, рисуя балончиками «Fuck Trump» на федеральных зданиях и скандируя «я не могу дышать» — слова убитого Джорджа Флойда в момент, когда сотрудник полиции повалил его на землю и сдавил коленом шею.

Протестующие пытались прорваться в здание Казначейства США, но были остановлены сотрудниками спецслужб, передает CNN. По другим данным, нескольким участникам беспорядков удалось прорваться на территорию ведомства.

В Окленде (штат Калифорния) работник федеральной службы охраны США умер от огнестрельного ранения, полученного в ночь на субботу в ходе протестов, собравших 7,5 тысячи человек.Как сообщили в полиции СNN, огнестрельные ранения получили два сотрудника правоохранительных органов, один из которых позже умер.

В Нью-Йорке тысячи протестующих заполнили улицы возле арены Barclays Center. Полиция применила перцовые баллончики и дубинки для их разгона, после чего люди стали жечь полицейские машины.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский — белый мужчина — придавил ему коленом шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого мужчина умер в больнице.

Все четверо полицейских, участвовавших в его задержании, уволены. Одному из них, Дереку Шовину, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, он задержан.