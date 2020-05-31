Сегодня Клинт Иствуд празднует 90-летие

31 мая исполнилось 90 лет американскому киноактеру, кинорежиссеру Клинту Иствуду.

Известность Иствуду в кинематографе принесло сотрудничество с Серджо Леоне. В период от 1960-х до 1980-х годов был в числе крупных звезд Голливуда, создавая образ героя боевиков и вестернов.

В 1968 году основал киностудию «Мальпасо». С 1986 по 1988 год был мэром города Кармел-бай-те-Си в Калифорнии.

Обладатель пяти наград Американской киноакадемии: четырех премий «Оскар» в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм года», а также Награды имени Ирвинга Тальберга за продюсерский вклад в киноискусство и Национальной медали США в области искусств. Лауреат премии «Почетный Сезар».

Среди известных фильмов Иствуда — «Малышка на миллион», «Подмена», «Таинственная река», «Снайпер», «Чудо на Гудзоне», «Дело Ричарда Джуэлла» и многие другие.