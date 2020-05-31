Президент США пообещал «высадиться на Марс» и создать «величайшее оружие в истории»

Президент Дональд Трамп торжественно прокомментировал запуск первого пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

Выступая во Флориде перед сотрудниками NASA, глава государства заявил, что не далек тот день, когда американские астронавты высадятся на Марсе.

По его словам, США смогли положить конец эпохе «космической зависимости» от других стран после того, как отправили «американских астронавтов на американской ракете и с американской территории».

«Наши бывшие лидеры поставили нас в ситуацию, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь с этим покончено», — сказал он.

Трамп также подчеркнул, что США близки к тому, чтобы получить невероятные новые виды оружия, — «величайшие в истории».

«Я уже видел опытные образцы, и даже мне трудно поверить в это», — добавил он.

Напомним, корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли был отправлен на орбиту при помощи ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Стыковка с МКС запланирована на воскресенье.