Презентация мобильной операционной системы Android 11 перенесена из-за беспорядков в Америке

Запланированная на 3 июня презентация мобильной операционной системы Android 11 отложена на неопределённый срок. В Google пояснили, что вынуждены были изменить свои планы из-за сложной ситуации в США, сложившейся после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать. Мы переносим запланированное на 3 июня событие и бета-релиз операционной системы. Скоро мы вернёмся с Android 11», — гласит заявление на странице Android Developers в Twitter.