Пресс-центр ООС информирует об обострении военного конфликта на Востоке Украины

На протяжении тридцатого мая незаконные вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения боевых действий на Востоке Украины, применяя при этом минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы разных систем, а также пулеметы крупного калибра. Об этом рассказали в пресс-центре ООС.
В частности, в сообщении отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», что вблизи Авдеевки, вражеские силы два раза открывали огонь.
Сначала были обстреляны наши опорные пункты из гранатометов разных систем, а также пулеметов крупного калибра, а после этого боевики в этом же месте применили минометы калибра 82 миллиметра.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», что рядом с Орехово, враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. С начала сегодняшних суток потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов нет.
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