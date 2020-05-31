«  
  »

От коронавируса скончался актер Юльен Балмусов

На 80-м году ушел из жизни актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Юльен Балмусов родился 6 июля 1940 года.

Он пришел в РАМТ после окончания Театрального училища имени Щепкина в 1962 году. Актер сыграл около 100 ролей. В 1985 году он был награжден Государственной премией РСФСР имени К.С. Станиславского за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго. Снимался в кино. Неоднократно играл на экране Феликса Дзержинского.

Занимался озвучиванием фильмов и компьютерных игр.

 

31 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  