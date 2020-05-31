Crew Dragon Илона Маска с астронавтами NASA успешно вышел на орбиту и готовится к стыковке (видео) Дочь Эдуарда Успенского рассказала о невыносимой жестокости отца к больной жене » От коронавируса скончался актер Юльен Балмусов На 80-м году ушел из жизни актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Юльен Балмусов родился 6 июля 1940 года. Он пришел в РАМТ после окончания Театрального училища имени Щепкина в 1962 году. Актер сыграл около 100 ролей. В 1985 году он был награжден Государственной премией РСФСР имени К.С. Станиславского за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго. Снимался в кино. Неоднократно играл на экране Феликса Дзержинского. Занимался озвучиванием фильмов и компьютерных игр.

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