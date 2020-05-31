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Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Night

Тайрон Вудли

Американский боец смешанного стиля Тайрон Вудли уступил бразильцу Гилберту Бернсу в главном бою турнира UFC Fight Night 176. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в полусредней весовой категории прошел в ночь на воскресенье, 31 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бразилец одержал победу единогласным решением судей. Американский спортсмен, занимающий первое место в рейтинге и являвшийся главным претендентом на пояс чемпиона UFC, уступил сопернику во всех пяти раундах.

33-летний Бернс одержал шестую победу подряд и теперь претендует на титульный бой с чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом. Всего на его счету 19 побед и три поражения. 38-летний Вудли проиграл пятый поединок в карьере, в его активе также 19 побед.

Турнир стал четвертым после возобновления деятельности промоушена. Первым из них был UFC 249 10 мая, где в главном бою американец Джастин Гэтжи нанес соотечественнику Тони Фергюсону первое поражение за восемь лет.

31 мая, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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