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Названы самые низкокалорийные виды алкоголя

Институт питания в Дублине назвал наименее калорийные виды алкоголя. В организации пришли к выводу, что меньше всего калорий в расчете на 100 продукта в низкоалогольном пиве — в нем содержится 74 ккал.

Также невысокой калорийностью обладает и сухое вино — 64 ккал/100 грамм. Далее следует полусухое вино (78ккал/100 грамм), полусладкое вино (88 ккал/100 грамм), сладкое вино — «100 ккал/100 грамм).

Самыми калорийными видами алкоголя стали сладкие ликеры (327 ккал/100 грамм). Также много калорий в виски (220 ккал/100 грамм), водке (235 ккал/100 грамм) и коньяке (240 ккал/100 грамм).

31 мая, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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