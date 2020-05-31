Cамоизоляция довела Регину Тодоренко до слез Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Night » Названы самые низкокалорийные виды алкоголя Институт питания в Дублине назвал наименее калорийные виды алкоголя. В организации пришли к выводу, что меньше всего калорий в расчете на 100 продукта в низкоалогольном пиве — в нем содержится 74 ккал. Также невысокой калорийностью обладает и сухое вино — 64 ккал/100 грамм. Далее следует полусухое вино (78ккал/100 грамм), полусладкое вино (88 ккал/100 грамм), сладкое вино — «100 ккал/100 грамм). Самыми калорийными видами алкоголя стали сладкие ликеры (327 ккал/100 грамм). Также много калорий в виски (220 ккал/100 грамм), водке (235 ккал/100 грамм) и коньяке (240 ккал/100 грамм).

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