Меркель отказалась ехать на саммит G7 по приглашению Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать на саммит G7 в Вашингтон, который президент США Дональд Трамп предложил провести в июне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме и правительстве ФРГ, а также его официального представителя Штефана Зайберта.Меркель получила приглашение Трампа и «благодарит» его, однако «учитывая эпидемиологическую обстановку, она не может принять личное участие в мероприятии, отправившись в Вашингтон», сообщил Зайберт.

Отказ Меркель де-факто срывает саммит, который Трамп анонсировал как «сигнал возвращения к нормальной жизни» после месяцев карантина и запретов на передвижение. В мероприятии уже согласились принять участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Японии и Канады Синдзо Абэ и Джастин Трюдо.

Хотя официальной причиной отказа назван коронавирус, решение Меркель подчеркивает нарастающую напряженность в отношениях Германии и США, которые обвиняют Берлин в поддержке России закупками газа более чем на 10 млрд евро в год, нежелании финансировать оборонный бюджет НАТО и ликвидировать дефицит торгового баланса с США, достигающий 70 млрд долларов в год.

Разговор Меркель и Трампа, состоявшийся на этой неделе, проходил на повышенных тонах и спопроводался спорами о НАТО и проекте Nord Stream 2, в отношении которого США ввели санкции и готовят дополнительные ограничительные меры, рассказал Politicо высокопоставленный американский чиновник.

По данным источников издания, Трамп был в ярости после отказа Меркель и «в пику» ей решил позвонить Макрону, который немедленно согласился приехать на саммит.

Впрочем, по словам дипломатов, ряд европейских лидеров опасаюся, что Трамп намерен использовать саммит в качестве «открытки» своей избирательной кампании, чтобы объявить, что мир возвращается к нормальной жизни, благодаря ему.

Кроме того, в преддверии саммита практически не проводилось традиционной подготовки, в том числе переговоров о содержании итоговой декларации, которые обещают быть не из легких, учитывая разногласия по торговле и климату.

Состоится ли саммит без участия Меркель, остается неясным. По словам одного из источников Politicо, европейские лидеры готовы поддержать канцлера, если она считает, что поездка в Вашингтон — это плохая идея.

Изначально ежегодный саммит G7 был назначен на март, однако Трамп отменил его, предложив провести видеоконференцию. 20 мая он изменил планы и заявил о возможности реальной встречи. «Это был бы замечательный знак всем — нормализация», — написал он в Twitter.