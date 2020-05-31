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Маск припомнил Рогозину шутку про батут и анонсировал полет вокруг Луны

Глава SpaceX Илон Маск в эфире трансляции NASA прокомментировал первый в истории пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon.

По его словам, это событие является поводом для гордости всего человечества и первым шагом к «мультипланетному» будущему.

Маск признал, что его переполняют эмоции, и выразил уверенность, что случившееся вызвало глубокий отклик у всех прирожденных исследователей.

«Этот корабль, созданный людьми, для людей. Я думаю, человечество может гордиться тем, что происходит в эти дни», — сказал он.

При этом бизнесмен напомнил, что астронавтов еще предстоит вернуть на землю, а практику таких полетов сделать регулярной.

Маск также допустил, что уже через два года при оптимистичном развитии может состояться полет вокруг Луны, а максимальным сроком назвал четыре года.

В выступлении Маска нашлось и место России, точнее словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который в 2014 году предлагал американцам отправлять астронавтов к МКС при помощи батута.

«Батут работает», — сказал глава SpaceX, после чего рассмеялся, добавив, что это шутка.

Ранее в США успешно состоялся первый в истории пилотируемый запуск космического корабля, произведенного частной компанией SpaceX. Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома в штате Флорида. На борту находятся американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли.

31 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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