«Ежик Соник» получит сиквел

Студия Paramount запустила в производство продолжение семейного приключенческого фэнтези «Еж Соник», основанного на популярной серии видеоигр.

Сообщается, что сценаристы Патрик Кейси и Джош Миллер, работавшие над первым фильмов, потрудятся и над сюжетом сиквела. Джефф Фаулер вернется в режиссерское кресло. Также скорее всего Джим Керри снова сыграет злодея Роботника, а Джеймс Марсден — добродушного полицейского, подружившегося с Соником, но эта информация пока не подтверждена.

Напомним, «Еж Соник» вышел в прокат в феврале 2020 года. Несмотря на то, что во время продакшена проект вызвал много критики, на выходе фильм понравился и зрителям, и профессиональным рецензентам.