Дочь Эдуарда Успенского рассказала о невыносимой жестокости отца к больной жене

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна заявила о жестокости отца по отношению к своей первой жене, ее матери. Об этом она рассказала в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Успенская призналась, что отец был груб не только с ней, но и с ее матерью.

«Он знал, что у нее рак груди, но вместо поддержки отправил ее в секту и бросил там. В секте практиковали избиение детей», — сказала она.